«Наша Мальвина»: Рита Дакота похвасталась новогодним нарядом дочери

30-летняя певица показала, в чем будет выступать на детском утреннике трехлетняя Мия Соколовская.

Бывшая жена музыканта Влада Соколовского — Рита Дакота — разместила в Stories личного профиля снимок дочери Мии. Девочка позировала для мамы в карнавальном костюме.

В преддверии Нового года не только взрослые просматривают десятки ярких платьев и вечерних смокингов, но и дети стараются разнообразить свой повседневный гардероб. В их представлении идеальный образ для самой ожидаемой ночи в году несколько отличается от выбора их мам и пап.

В первую очередь малыши смотрят не на ценник или качество ткани фэшн-аутфита, а на его необычность. Вот и Мия Соколовская отдала предпочтение ярко-голубому парику. Дополнив цветные волосы белоснежным платьем с цветочным принтом, девочка нарядилась в Мальвину.

«Как вам наша Мальвина?», — спросила поклонников артистка.

Рита осталась довольна получившимся костюмом.

«Какая Мальвина красивая! Ну, покружись, Мия!», — восхитилась дочерью исполнительница.

Дакота объяснила подписчикам, что Мия очень любит историю о приключениях Буратино, поэтому решила нарядиться Мальвиной. Знаменитость не смогла отказать малышке и заказала для нее костюм. Вот только девочка никак не хотела надевать бант, который советовала ей мама.

«А я не хочу!», — упрямилась Мия.

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