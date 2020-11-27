«Папа, ты в порядке?»: сын Джейсона Момоа волнуется, когда видит драки отца на экране

Актеру приходится успокаивать ребенка, уверяя, что все эти эпизоды снимались уже давно.

Декабрьский выпуск журнала Menʼs Health выйдет с Джейсоном Момоа на обложке. 41-летний голливудский актер рассказал журналистам не только о своих привычках и стиле в одежде, но и поделился многими моментами из своей семейной жизни.

Как и другие западные звезды, во время пандемии мужчина провел много времени со своими женой и детьми. Постоянно занятый на съемках Джейсон использовал карантин, чтобы сблизиться со своими домочадцами и уделить внимание их воспитанию.

Оказывается дома у Момоа нет телевизора, а его дети не имеют смартфонов. Поэтому звездный отец развлекал сына и дочку скалолазанием (он сам соорудил две тренировочные стены для этого), плаванием, катанием на скейтборде, игрой на гитаре и прослушиванием пластинок. Мужчина с удивлением отметил, что его дети любят читать и учиться, сам же он хочет, чтобы они больше времени проводили на улице.

Кстати, дочери актера Лоле уже исполнилось 13 лет, и Джейсон волнуется, что она скоро начнет встречаться с мальчиками.

«Я не смогу с этим справиться. Я просто разозлюсь, если она приведет домой плохого парня, — рассказал звезда «Аквамена» журналу. — Я говорю ей: «Если ты найдешь мужчину, который относится к тебе лучше, чем я к твоей матери, тогда удачи вам!»

А еще актер рассказал, что его 11-летний сын, которого папа ласково зовет Вульфи, не выдерживает, когда видит отца на экране побитого и в синяках. В такие моменты мужчине нужно быть рядом, чтобы успокоить наследника.

«Он начинает спрашивать: «Папа, ты в порядке?» А я отвечаю: «Сынок, я сижу рядом с тобой. Все хорошо. Это было два года назад. Просто смотри фильм», — поделился Момоа.

Напомним, что звезда фэнтези и боевиков с 2017 года женат на актрисе Лизе Боне, которая ранее была замужем за музыкантом Ленни Кравицом. Бывшего мужа своей жены Джейсон очень уважает и в каких-то моментах учится у него быть отцом.

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