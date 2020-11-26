В новом сезоне «Лучше всех!» Максим Галкин научится варить варенье из огурцов

Этим и многими другими навыками с ним поделятся юные таланты из разных уголков страны.

В воскресенье, 29 ноября, после длительного перерыва в эфир Первого канала возвращается шоу «Лучше всех!». Гостями Максима Галкина снова станут невероятно талантливые дети со всей страны.

В новом сезоне зрители увидят ансамбль уморительных ложечниц из Свердловской области. Создатели программы подарили девочкам Ксюше, Полине, Ангелине и Юле исполнение мечты: они смогли выступить на одной сцене со своим кумиром Тимой Белорусских. Популярный певец впервые исполнил свой хит под аккомпанемент деревянных ложек и остался в диком восторге.

Также мы познакомимся с восьмилетним Егором Гришиным из Орла, который занимается рыбалкой с трех лет. У паренька есть собственный канал на YouTube, где он делится советами по рыбной ловле и выбору удочек.

Еще одна 6-летняя девочка научит Максима Галкина варить варенье из огурцов. А для 8-летнего школьника, назвавшего себя «русским ниндзя», в студии пришлось построить настоящую полосу препятствий. Естественно, он ее прошел.

И это далеко не все дети, которые готовы вас удивить!

Смотрите новый сезон шоу «Лучше всех!» на Первом канале уже 29 ноября в 19:20.

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