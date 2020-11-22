«Заболел главный человек»: Ида Галич переживает за здоровье сына

Телеведущая Ида Галич осенью этого года переболела коронавирусом. Знаменитость делилась с поклонниками подробностями болезни. Она также упоминала, что ей пришлось разлучиться со своим маленьким сыном Леоном из-за вынужденного карантина. Однако после Галич опубликовала совместные снимки с малышом. Казалось бы, все беды позади, а молодая мама снова сможет наслаждаться досугом с сыном. Однако недавно Ида разместила видео с Леоном, под которым сообщила о болезни сына.

Жена бизнесмена Алана Басиева рассказала, что у мальчика высокая температура.

«Заболел самый главный маленький человек. Все другие проблемы стали вновь такими ничтожными… Температура 38, щеки красные, а я думаю «Господи, пусть лучше бы я болела, чем этот бубалешек!» — пожаловалась Ида.

На самом видео Леон улыбается и играет с мамой, однако сейчас, по словам Галич, малыш очень плохо себя чувствует.

«Какой сладкий человек!!! Пусть никогда не болеет», «Пусть скорее выздоравливает, булка», «Здоровья маленькому», «Скорейшего выздоровления малышу», — пожелали подписчики Галич.

Также фанаты и друзья блогера высказали предположение, что у мальчика просто режутся зубы.

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