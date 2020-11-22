«Пока решили завести собаку»: Глюкоза отложила беременность на потом

34-летняя певица считала, что станет мамой в третий раз.

Поп-исполнительница Глюкоза поделилась с поклонниками важным событием в ее жизни. Наталья Чистякова-Ионова завела домашнего питомца. Однако артистка призналась, что изначально семья планировала третьего ребенка. Об этом певица сообщила в личном микроблоге.

Глюкоза разместила фото с новым членом семьи — собакой Налой. Знаменитость заявила, что ее дочери — Лидия и Вера — были рады появлению пушистого друга. Но и от братика или сестрички девочки не отказались бы.

«Всегда думала, что в этом промежутке времени я снова стану мамой, и у меня будет уже трое детей… Но пока мы решили завести собаку… Но, признаюсь, что мы все очень мечтаем о братиках и сестренках», — рассказала артистка.

Глюкоза отметила, что у ее дочерей сейчас «переходный» возраст, поэтому она должна удалять им все свое личное время. Вот и получилось, что Наталья не может пока позволить себе третьего ребенка.

Поклонники поддержали певицу и призвали ее не сдаваться:

«Мечты сбываются, все получится», «Нужен брат», «Красотка ты такая! Прямо любуюсь тобой!».

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