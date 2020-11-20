«При виде воспитательницы начинает кричать»: внучка Татьяны Васильевой боится педагога

Четырехлетняя внучка известной актрисы Татьяны Васильевой Мирра не так давно начала ходить в детский сад. Мама девочки, тоже артистка Мария Болонкина-Васильева, во всех деталях рассказывает поклонникам, как идет адаптация дочери к детскому учреждению.
До последнего момента все было прекрасно. Мирре нравится находиться в коллективе, она с удовольствием остается без мамы и папы под присмотром воспитателей. Но если одного педагога кроха обожает, то второго совершенно не воспринимает.
«При виде второй Мирра начинает страшно кричать! Просто в первую же секунду, как увидит ее», — поделилась мама девочки Мария Болонкина-Васильева.
Сама малышка пока не может сформулировать причину своей реакции при виде воспитательницы.
Со стороны, по словам Марии, женщина кажется ей доброй и приветливой, никаких нареканий к ее взаимодействию нет. Родители Мирры приходят к выводу, что девочку стоит показать психологу.
Такой же совет им и всем, кто столкнулся с такой проблемой, дала в беседе с сайтом Teleprogramma.pro психолог Анна Завгороднева.
«Вариантов, почему девочка так реагирует на педагога, может быть много, — сказала Анна Завгороднева Teleprogramma.pro. — Возможно, между воспитательницей и ребенком возник конфликт. Например, у девочки есть потребность делать то, что в садике неприемлемо, воспитательница делает ей замечание. А значит, есть противостояние, и малышка понимает, когда именно этот педагог в группе, она он не сможет делать то, что захочет. Вторая воспитательница, может быть, более лояльна и какие-то вещи спускает с рук.
Не исключено, что ребенку сделали замечание, обратили внимание на плохое поведение, он запомнил, и у него теперь такой ассоциативный ряд. Может, кого-то другого отругали, ребенок это увидел, а дети вообще легко поддаются на так называемую травму свидетеля — когда другого ругают, они принимают на свой счет. Чтобы у ребенка сложилось ощущение, что кто-то неприятен, достаточно даже просто небольшого шумового воздействия. Может, воспитательница шарами украшала группу, шарик лопнул. Ребенок испугался, этого достаточно для формирования негативной реакции.
Обязательно нужно сходить к психологу. Специалист сможет тревогу и страх отработать. Во время занятий он даст ребенку возможность проявить это действием: убежать от тети, дать ей отпор, позвать маму. Есть целый ряд психологических техник, которые позволяют страх проработать, даже их не проговаривая и не называя конкретных ситуаций».
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Завгороднева — психолог со стажем практической работы 12 лет. Окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет, руководит Центром психологической помощи.