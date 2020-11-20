«При виде воспитательницы начинает кричать»: внучка Татьяны Васильевой боится педагога

Невестка известной актрисы рассказала, что она не может понять, почему ее четырехлетняя дочка так реагирует на взрослого человека. Что об этом думают психологи?

Четырехлетняя внучка известной актрисы Татьяны Васильевой Мирра не так давно начала ходить в детский сад. Мама девочки, тоже артистка Мария Болонкина-Васильева, во всех деталях рассказывает поклонникам, как идет адаптация дочери к детскому учреждению.

До последнего момента все было прекрасно. Мирре нравится находиться в коллективе, она с удовольствием остается без мамы и папы под присмотром воспитателей. Но если одного педагога кроха обожает, то второго совершенно не воспринимает.

«При виде второй Мирра начинает страшно кричать! Просто в первую же секунду, как увидит ее», — поделилась мама девочки Мария Болонкина-Васильева.

Сама малышка пока не может сформулировать причину своей реакции при виде воспитательницы.

Со стороны, по словам Марии, женщина кажется ей доброй и приветливой, никаких нареканий к ее взаимодействию нет. Родители Мирры приходят к выводу, что девочку стоит показать психологу.

Такой же совет им и всем, кто столкнулся с такой проблемой, дала в беседе с сайтом Teleprogramma.pro психолог Анна Завгороднева.

«Вариантов, почему девочка так реагирует на педагога, может быть много, — сказала Анна Завгороднева Teleprogramma.pro. — Возможно, между воспитательницей и ребенком возник конфликт. Например, у девочки есть потребность делать то, что в садике неприемлемо, воспитательница делает ей замечание. А значит, есть противостояние, и малышка понимает, когда именно этот педагог в группе, она он не сможет делать то, что захочет. Вторая воспитательница, может быть, более лояльна и какие-то вещи спускает с рук. Не исключено, что ребенку сделали замечание, обратили внимание на плохое поведение, он запомнил, и у него теперь такой ассоциативный ряд. Может, кого-то другого отругали, ребенок это увидел, а дети вообще легко поддаются на так называемую травму свидетеля — когда другого ругают, они принимают на свой счет. Чтобы у ребенка сложилось ощущение, что кто-то неприятен, достаточно даже просто небольшого шумового воздействия. Может, воспитательница шарами украшала группу, шарик лопнул. Ребенок испугался, этого достаточно для формирования негативной реакции. Обязательно нужно сходить к психологу. Специалист сможет тревогу и страх отработать. Во время занятий он даст ребенку возможность проявить это действием: убежать от тети, дать ей отпор, позвать маму. Есть целый ряд психологических техник, которые позволяют страх проработать, даже их не проговаривая и не называя конкретных ситуаций».

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Завгороднева — психолог со стажем практической работы 12 лет. Окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет, руководит Центром психологической помощи.

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