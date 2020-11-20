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Хозяюшки: Нюша с двухлетней дочкой Симбой приготовила торт в ресторане

Певица нарядила девочку в форму поваренка и показала, как украсить кондитерское изделие.

Хозяюшки: Нюша с двухлетней дочкой Симбой приготовила торт в ресторане
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Недавно дочке Нюши и Игоря Сивова — Симбе — исполнилось два года. По этому случаю родители организовали большой и красивый праздник в популярном семейном ресторане. Там же Нюша показала девочке, как можно приготовить торт.

Артистка нарядила Симбу в костюм настоящего поваренка. На девочке были фартук и колпак персикового оттенка.

Нюша с дочкой Симбой
Нюша с дочкой Симбой. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

«Какой сладкий ребенок! Счастья вам! Какая Симба хорошенькая! Красавица, маленькая рукодельница!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Нюша и бизнесмен Игорь Сивов вступили в брак три года назад. После рождения дочери долго скрывали ее необычное имя. Позже объяснили, что оба являются большими поклонниками мультфильма «Король Лев».

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