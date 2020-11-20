«Праздник у нашего первого блинчика»: Тотьмянина поделилась трогательным семейным кадром

Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вместе уже много лет. Хотя в официальный брак пара вступила только после рождения второй дочки Мишель – в 2016 году. Старшей дочери спортсменов – Лизе исполняется уже 11 лет. По этому поводу Татьяна опубликовала в своем Instagram семейный снимок.

«Праздник у нашего первого блинчика», — подписала фото Тотьмянина.

Поклонники семьи тут же начали поздравлять Елизавету.

«С днем рождения! Ваши фото сплошной позитив! Счастья вашей семье!», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Напомним, что Ягудин в новом сезоне шоу «Ледниковый период» выступает в качестве ведущего, а Тотьмянина была участницей проекта. Однако на одной из тренировок она получила травму и была вынуждена покинуть лед.

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