Дочь Нюши в принтованном костюме и с трендовой прической «розетка» помогла маме на кухне

Певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым в последнее время активно выступает за бережный подход к сохранению природных ресурсов.

Звезда даже стала выпускать украшения из своих старых вещей, агитируя людей давать вторую жизнь уже отжившим свою жизнь нарядам и аксессуарам. Кроме того, артистка занимается раздельным сбором мусора.

Как оказалось, к этой практике Анна приобщила даже свою маленькую дочь Симбу. В личном блоге она показала, как ее наследница утилизирует консервную банку после использования.

«Наша малышка уже сама, сознательно, относит все баночки и бутылки от детского питания в специальную урну для вторичных отходов! Эта полезная привычка прижилась в нашем доме всего за полгода, а Симбуся делает это даже не задумываясь», — прокомментировала Нюша.

Девочка предстает в кадре в белом домашнем костюмчике с принтом, а ее голову венчает актуальная прическа «розетка». Простая и универсальная укладка уже пришлась по вкусу таким звездам, как Анна Нетребко, Наташа Королева, Олеся Судзиловская, Ольга Бузова и Татьяна Навка.

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