«Ждем следующего лета»: Эмин показал дочку от Алены Гавриловой

Эмин Агаларов — многодетный отец. У него подрастают сыновья-двойняшки от дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой – Али и Микали, также приемная дочь Амина и младшая — Афина. Девочку музыканту родила модель Алена Гаврилова. Они расстались в начале лета этого года, но причины широкой публике не озвучивали. В своем Instagram Эмин опубликовал снимок с маленькой Афиной.
«Ждем следующего лета», — подписал фото Агаларов, на котором позировал с дочкой на фоне озера и буйной зелени.
Фанаты Эмина также отметили, что ждут не только лета, но и его следующих концертов и новых песен.
Напомним, что недавно Эмин выпустил новый трек под названием «Фатима», после чего поклонники артиста решили, что у него роман с девушкой с таким именем.