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«Каждое УЗИ было кошмаром»: Надежда Ангарская рассказала о сложностях своей беременности

Телезвезда долгое время была уверена, что не сможет родить здорового ребенка.

«Каждое УЗИ было кошмаром»: Надежда Ангарская рассказала о сложностях своей беременности
Надежда Ангарская стала мамой пять лет назад. Фото: Global Look Press

Звезда Comedy Woman и победительница шоу «Последний герой. Зрители против звезд» Надежда Ангарская рассказала своим подписчикам в Instagram суровую историю своего материнства. В 2015 году женщина родила здорового сынишку Давида, однако перед этим испытала огромный стресс, гораздо больший, чем у обычной беременной.

Дело в том, что врачи обнаружили у еще не родившегося ребенка генетические отклонения. Естественно, будущая мама очень переживала за здоровье своего ребенка.

«Каждое УЗИ для меня было каким-то кошмаром. Мы нашли болезнь крови, когда повышается свертываемость. В общем, выписали мне лекарства, я колола их всю беременность себе в живот», — рассказала Ангарская в «сториз».

В итоге врач посоветовала женщине обратиться в другую клинику, но там Надежде попался доктор, который сразу же исправил положение. Еще до осмотра он вселил в пациентку уверенность, что все будет хорошо, прислав ей большое душевное сообщение. Артистка успокоилась и в итоге смогла родить здорового мальчика.

Спустя пять лет, ей тяжело было рассказать эту историю, но Надежда очень хотела поблагодарить врачей, которые не только профессионально выполняют свою работу, но, в первую очередь, заботятся о ментальном здоровье будущих мам.

Надежда Ангарская
Надежда Ангарская поблагодарила врача, который смог, в первую очередь, успокоить ее. Фото: instagram.com/nadezhdaanga/

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