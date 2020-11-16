«Приехали с Ваней в гости»: Подольская в длинном пуховике цвета фламинго запечатлелась с сыном

Певица решила сходить с маленьким наследником непросто на прогулку: она заглянула домой к своей сестре-двойняшке Юлиане.

Наталья Подольская не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым-младшим. Она воспитывает вместе с ним пятилетнего сына Артемия. Девушка призналась, что ей нравится быть мамой. Однако певица ранее не говорила, что мечтает о большой семье. Тем ни менее, 22 октября на свет появился второй сын пары — Иван. Артистка старательно скрывала интересное положение, но на последних сроках беременности все же обо всем рассказала поклонникам.

Она уже устроила малышу первую фотосессию, а на днях певица познакомила его со своей подругой Юлианной Карауловой. Ранее артистка признавалась, что боится посещать людные места из-за пандемии коронавируса. При этом она все-же гуляет с малышом на свежем воздухе. А теперь Подольская наведалась в гости к своей сестре-двойняшке Юлиане. Они тепло общаются и этим летом вместе отдыхали в Турции.

На фото, сделанное дома у родственницы, Наталья предстала в розовом демисезонном спортивном костюме и длинном стеганом пуховике цвета фламинго. Лавандовая шапка дополняла ее монохромный образ. На руках девушка держала маленького сына, облаченного в комбинезон с ушками, как у медвежонка.

«Приехали с Ваней в гости к тете Юле. Хотя судя по мне на этом фото, у меня девочка. Но Иван — мальчик», — пошутила она.

К слову, сестра певицы была рада увидеть племянника. Сама она воспитывает двоих дочерей. Девушка называет Ваню ласково — сахарочком.

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