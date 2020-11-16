«Сахарочек приехал»: Подольская с малышом Ваней впервые отправились в гости

В октябре Наталья Подольская во второй раз стала мамой. Она подарила мужу, музыканту Владимиру Преснякову, сына Ванечку. Счастливое событие случилось 23 октября, и совсем скоро малыш отметит свою первую дату.

В первые недели молодая мамочка решила запечатлеть новорожденного на память и устроила ему специальную фотосессию в забавных нарядах – вязаных шапочках и пинетках кроха выглядел трогательным комочком. Кстати, такие же кадры семья делала старшему, Арсению, когда ему было несколько недель от роду.

А в этот раз у маленького Вани случился первый поход в гости. Мама с сынишкой решили навестить тетю Юлиану — сестру-двойняшку Натальи. Гостеприимная хозяйка приняла долгожданных гостей, и самого маленького поспешила разместить с уютом и комфортом.

«Сахарочек в гости приехал с мамой своей», — подписала фото сестра Подольской.

Малыш был занят своим привычным делом — сладко спал в теплом коконе. Мама и тетя заботливо укрыли кроху одеяльцем.

Напомним, что для Владимира Преснякова малыш Ванечка стал третьим ребенком. От первого брака с Кристиной Орбакайте у него есть 29-летний сын Никита.

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