«У них есть мудрость и сила»: Райан Рейнольдс назвал жену и дочек своими супергероями

Они поддерживают звездного отца, когда его жизнь сходит с ума.

На экране Райан Рейнольдс — острый на язык наемник, а в жизни — добрый папаша. У него с актрисой Блейк Лайвли подрастают трое дочерей: старшей почти шесть, средней четыре года, а младшенькой недавно исполнился год.

На днях актер дал необычное интервью изданию Access Hollywood. Вопросы ему задавали дети, и когда они спросили, кого звезда считает настоящим супергероем, тот ответил, что это его жена и дочери.

«Без шуток, они — самые способные люди, которых я знаю, — сказал Райан. — Если что-то в моей жизни становится сумасшедшим или пугающим, это первые люди, на которых я могу положиться, потому что у них есть мудрость и сила. Они спокойны даже под огнем».

Актер признался, что ему нравится быть отцом трех дочек. В молодости он не мог представить себе такой жизни, так как рос в семье младшим из четырех братьев.

Он также поделился, что старается как можно больше времени проводить с семьей. Они с женой не допускают того, чтобы оба одновременно были заняты съемками. Даже если работа зовет в командировки по всему миру, супруги стараются не разделяться со своими малышками и друг с другом.

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