«Поддерживайте деток»: звезда Comedy Woman Татьяна Морозова рассказала о домашних тренировках дочери

37-летняя артистка Татьяна Морозова разместила на своей странице фотографию старшего ребенка от бизнесмена Павла Титорова. Малышка София позировала для мамы в позе «ласточки».

Морозова отметила, что девочка уже не первый год занимается художественной гимнастикой. Однако в связи с ограничениями занятия и тренировки Софии проходят в дистанционном режиме.

«Мы до сих пор занимаемся гимнастикой удаленно. Хорошо, что гимнастика, а как быть тем, кто занимается теннисом, хоккеем, фигурным катанием?» — призналась Татьяна.

В отличие от сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, дочь Татьяны Морозовой не нуждается в специальных ледовых аренах или команде. Упражнения на растяжку она спокойно выполняет в домашних условиях.

«Можно не переживать по поводу улетевших ласточек, если у тебя дома есть своя родная», — отметила старания дочери знаменитость.

Поклонники Морозовой тоже оценили гибкость малышки.

«Звезда!», «Ласточка, красавица!», «Умничка какая!», «Сонечка красоточка! Ласточка прелестная», «Шикарная растяжка», — похвалили девочку подписчики Татьяны.

Напомним, что не только Татьяна Морозова отдала дочь в художественную гимнастику. Модель Оксана Самойлова также отвела дочерей постигать азы шпагатов и прыжков.

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