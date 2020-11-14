«Мы с Артемом»: Мария Погребняк показала совместные кадры со старшим сыном

Блогер и «светская львица» Мария Погребняк не так часто публикует кадры из семейного архива. Фотомодель привыкла хвастаться перед своими поклонниками новыми нарядами и ярким макияжем. Однако недавно на странице Погребняк появилась подборка из снимков фотосессии с 13-летним сыном.

Мария показала своего старшего ребенка и написала:

«Мы с Артемом хотим пожелать вам хороших выходных. Любите, цените близких вам людей!»

Отметим, что на фото Мария позировала в белой рубашке и черных скини-брюках. Также Погребняк дополнила образ вязаной жилеткой в тон джинсам. А в качестве обуви знаменитость предпочла лаковые ботинки челси на «тракторной» подошве. Образ Артема перекликался с аутфитом мамы. Только низ наследника Погребняка был более спортивным за счет вставок на коленях.

Фанаты модели остались в восторге от свежих снимков с подросшим сыном.