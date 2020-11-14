«Мы с Артемом»: Мария Погребняк показала совместные кадры со старшим сыном

Блогер и «светская львица» Мария Погребняк не так часто публикует кадры из семейного архива. Фотомодель привыкла хвастаться перед своими поклонниками новыми нарядами и ярким макияжем. Однако недавно на странице Погребняк появилась подборка из снимков фотосессии с 13-летним сыном.
Мария показала своего старшего ребенка и написала:
«Мы с Артемом хотим пожелать вам хороших выходных. Любите, цените близких вам людей!»
Отметим, что на фото Мария позировала в белой рубашке и черных скини-брюках. Также Погребняк дополнила образ вязаной жилеткой в тон джинсам. А в качестве обуви знаменитость предпочла лаковые ботинки челси на «тракторной» подошве. Образ Артема перекликался с аутфитом мамы. Только низ наследника Погребняка был более спортивным за счет вставок на коленях.
Фанаты модели остались в восторге от свежих снимков с подросшим сыном.
«Какие вы хорошие! Красавчики наши!», «Мария, такой сынок взрослый, и вы как будто его подружка», «Мальчик сладкий такой», «Папина копия», «Круто, когда сын маму на руках носит!!!», «Так люблю Ваших деток, классные пацаны!», — написали подписчики в комментариях.