«Единственный план — это отсутствие плана»: беременная Эмма Робертс рассказала о своих переживаниях

Свежий номер американского журнала Cosmopolitan вышел с фотографией беременной актрисы Эммы Робертс на обложке. 29-летняя девушка известна по сериалам «Американская история ужасов» и «Королевы крика» и еще 30 фильмам. Она — племянница Джулии Робертс и сейчас ждет своего первого ребенка от актера Гаррета Хедлунда.

Хотя актриса находится в радостном предвкушении от предстоящей роли мамы, путь к этому счастью был долог и тернист. Эмма призналась журналу, что несколько лет назад у нее диагностировали гинекологическое заболевание, которое могло привести к бесплодию. Врачи посоветовали артистке заморозить яйцеклетки. С трудом найдя время между съемками, она решилась на этот процесс, но с ужасом представляла себе, что не сможет родить ребенка естественным путем.

Позже она стала говорить с другими женщинами о своем заболевании, узнала много нового и, поняв, что не одна такая, немного успокоилась. И вдруг оказалось, что у нее нет проблем с фертильностью.

«Звучит банально, но как только я перестала об этом думать, то забеременела. Но даже тогда я не хотела надеяться. Во время беременности все может пойти не так. Этого вы не увидите в Instagram. Я держала это при себе, своей семье и партнере, не желая строить грандиозных планов, если ничего не получится, — призналась Эмма. — Эта беременность заставила меня понять, что единственный план, который у вас может быть, — это отсутствие плана».

Актриса поделилась, что очень серьезно относится к тому, какую среду создаст для своего ребенка и какие первые воспоминания у него останутся. Будущая мама страшится этой ответственности, мечтая, чтобы мир ее малыша был прекрасным.