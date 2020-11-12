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«Ты чего в овощи села?»: Кудрявцева запечатлела дочь в лавандовом топе на кухне

Машенька решила поиграть, а мама поддержала малышку.

«Ты чего в овощи села?»: Кудрявцева запечатлела дочь в лавандовом топе на кухне
Лера Кудрявцева. Фото: www.instagram.com/leratv/

Маша Макарова, двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой, попала в объектив маминого фотоаппарата в момент веселой игры.

Малышка, примерив лавандовый топ, решила составить родительнице компанию на кухне и явилась туда с целым контейнером игрушечных овощей. Однако «готовить» их крошка не стала, она придумала другую забаву. Девочка села прямо в ящик, повеселив свою мать.

«Ты чего в овощи села?» — спросила Кудрявцева свою наследницу.

Маша только улыбнулась в ответ. В итоге ведущая решила поддержать забаву дочки и покатать ее в контейнере с пластмассовыми овощами.

Напомним, что девочка — второй ребенок Леры. У нее также есть взрослый сын Жан от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Линюка, наследник журналистки два года назад подарил ей внука Леву.

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