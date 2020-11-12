Беременная дочь Закировой поделилась первым фото будущего малыша, сходив на УЗИ

Летом дочь певицы от Филиппа Бальзано собралась играть свадьбу с бойфрендом Троем Миллером, с которым проживает в Америке. А вскоре стало известно, что девушка беременна. Внук артистки появится на свет в начале 2021 года.

Наргиз Закирова всегда была яркой певицей. Сначала славу принес ей проект «Голос», а потом девушка стала работать с продюсером Максимом Фадеевым, но год назад они разорвали контракт. Творчество артистка оставлять не собирается, поэтому теперь сотрудничает с Виктором Дробышем. Сложно поверить, что ей уже 50 лет. Более того, Наркиз давно стала бабушкой. Старшая дочка Сабина подарила ей внука Ноя.

А недавно стало известно, что и средняя дочка звезды от Филиппа Бальзано — Лейла — беременна. Девушка уже не первый год живет с Троем Миллером в США. Минувшим летом она объявила о скорой свадьбе, а позже рассекретила свое интересное положение. Пока пара скрывает пол будущего ребенка, который появится на свет в начале 2021 года. Однако накануне наследница артистки опубликовала первое фото малыша, сделанное во время УЗИ.

«Мама и папа не могут дождаться встречи с тобой», — написала Лейла.

Напомним, что Наргиз Закирова всегда одобряла выбор наследницы. Более того, девушка получила предложение руки и сердца во время маминого концерта, о чем потом артистка с гордостью сообщила в соцсети.