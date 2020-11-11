«Собственное желание у ребенка должно быть»: Галустян рассказал об учебе своих дочерей

Популярный актер и его жена не дарят детям подарки за пятерки в дневнике.

Известный актер и комедиант Михаил Галустян дал интервью Teleprogramma.pro, рассказав о бизнесе, карантине и семье. Когда зашла речь о детях, 41-летний артист признался, что ему жалко своих дочерей, так они целыми днями учатся. При этом мужчина отмечает, что девочки должны хорошо учиться, так как неумная девочка — это «позорище».

Журналисты спросили, поощряют ли Галустян и его супруга успешную учебу детей. Шоумен ответил, что не поддерживает принцип «получишь пятерку, и мы тебе купим».

«Подарки дарим дочкам просто так, потому что их любим. Собственное внутреннее желание у ребенка должно быть учиться. У наших детей оно есть. Наверное, мы с Викой (жена актера. — Прим. авт.) смогли правильно объяснить детям, почему необходимо получить хорошее образование», — сказал Михаил.

Он также признался, что до рождения детей в его браке заходила речь о разводе. В какой-то период казалось, что отношения зашли в тупик, но после появления девочек супруги как будто «заново поженились». У них появилась новая совместная цель, а следом за ней пришла гармония в семью.

Напомним, у Галустяна подрастают десятилетняя Эстелла и восьмилетняя Элина. На данный момент старшая хочет стать художницей, а младшая — актрисой.