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«Восемьдесят пятый размер на двоих»: Гузеева показала редкое фото своих детей

Телеведущая повторила кадр, который обожают делать молодые мамочки.

«Восемьдесят пятый размер на двоих»: Гузеева показала редкое фото своих детей
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой и сыном Георгием. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева является еще и трепетной родительницей. Звезда обожает своих взрослых сына и дочку, часто публикует их снимки на своей страничке в Instagram, признается им в любви. Конечно же, Георгий и Ольга отвечают звездной маме взаимностью.

Лариса Гузеева повеселила свою аудиторию, опубликовав совместный снимок наследников, выбрав весьма нестандартный ракурс для детей этого возраста. Телеведущая запечатлела пяточки сына и дочки. Обычно такие кадры обожают публиковать молодые мамочки, имеющие новорожденных или грудных младенцев.

Лариса Гузеева показала своих детей
Лариса Гузеева показала подросшие пяточки своих детей. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

«Вот эти вместе взятые 85-й размер я родила и сама себе удивляюсь! – написала звезда под фото. — Идите, бегите, летите — я всегда рядом! Будьте собой, сохраните себя, будьте счастливы и живите с удовольствием — я рядом. Вы добрые, великодушные, милосердные и веселые — бог с вами. А я рядом. Люблю».

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