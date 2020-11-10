«Восемьдесят пятый размер на двоих»: Гузеева показала редкое фото своих детей

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева является еще и трепетной родительницей. Звезда обожает своих взрослых сына и дочку, часто публикует их снимки на своей страничке в Instagram, признается им в любви. Конечно же, Георгий и Ольга отвечают звездной маме взаимностью.

Лариса Гузеева повеселила свою аудиторию, опубликовав совместный снимок наследников, выбрав весьма нестандартный ракурс для детей этого возраста. Телеведущая запечатлела пяточки сына и дочки. Обычно такие кадры обожают публиковать молодые мамочки, имеющие новорожденных или грудных младенцев.