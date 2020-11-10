Нинидзе запечатлела своего сына от Плетнева с тарелкой малины и в солнцезащитных очках

Сандрику в этом году исполнится уже пять лет.

Актриса Нино Нинидзе в Instagram поделилась фотографией своего подросшего сына от актера Кирилла Плетнева — Сандрика. На милом снимке мальчик запечатлен в солнцезащитных очках и с тарелкой малины. Судя по всему, он в этот момент завтракал.

«Доброе утро! А вчера было солнце», — подписала она красивую фотографию с наследником.

«Крутой парень. Просто красавчик ваш малыш», «Очень интересный молодой человек растет. Пусть он будет счастлив в этой жизни», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Нинидзе вместе с Виторганом провела вечер в одном из самых дорогих ресторанов Москвы 48-летний актер сфотографировался со своей возлюбленной за ужином.

Напомним, что сына актриса Нино Нинидзе родила в декабре 2015 года от актера Кирилла Плетнева. В 2019 году пара распалась. Вскоре у актрисы начались отношения с Максимом Виторганом, который, в свою очередь, развелся со светской львицей и телеведущей Ксенией Собчак. Пара часто размещает в последнее время совместные снимки в социальных сетях. Они очень счастливы рядом друг с другом.