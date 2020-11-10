«Контакт и любовь»: Анастасия Цветаева рассказала, как не чувствовать себя плохой матерью

Актриса Анастасия Цветаева, выбравшая стезю мамы и блогера, написала пост о том, как не чувствовать себя плохой матерью. 39-летняя артистка пишет о том, что родительниц на каждом шагу ждет чувство вины, навязанное обществом: работаешь — плохая, сидишь дома с детьми — тоже плохая.

Цветаева отмечает, что мать не может быть идеальной по всем фронтам, у разных женщин — разные сильные и слабые стороны. Но ребенок смотрит на маму своими глазами, а не через призму того, что о ней говорят окружающие.

«Единственное, что нужно детям — это ощущать контакт и любовь, — пишет Анастасия. — Интересно, что они запомнят? Наверняка какие-то вещи, которые кажутся мне сейчас пустяковыми. Например, как играли с водой на балконе летом».

В качестве иллюстрации сказанного женщина выложила подборку фотографий, как ее дети обливаются водой из шланга, чему несказанно рады.

Напомним, что Цветаева вышла замуж за гражданина Израиля и уехала жить на родину мужа. Своему супругу россиянка родила мальчика и девочку, в добавок у нее есть сын-подросток от предыдущих отношений. Вместо актерской карьеры Анастасия начала выпускать одежду для беременных и ударилась в блогерство. В 2014 году она попробовала себя в качестве режиссера, сняв короткометражку «Иерусалимский синдром».