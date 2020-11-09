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Двойная красота: Джиджи Хадид поделилась фото с грудной дочкой

Модель наслаждается общением с маленькой наследницей.

Двойная красота: Джиджи Хадид поделилась фото с грудной дочкой
Джиджи Хадид. Фото: www.instagram.com/gigihadid/

Этой осенью 25-летняя модель Джиджи Хадид впервые стала мамой, красавица родила дочку. Звезда тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Так, о своей беременности Джиджи сообщила только на финальных сроках ожидания малыша, когда интересное положение стало слишком очевидным.

Не в пример многим заокеанским звездам, щедро публикующим фото своих новорожденных младенцев с первых дней их жизни, Джиджи Хадид предпочитает не показывать лицо дочери поклонникам. А потому любой снимок молодой мамы с малышкой вызывает бурю эмоций у фанатов модели. Правда, восторги модель читает только лично, ведь новое фото с дочкой она разместила в сторис своего аккаунта в Instagram.

Крошка, судя по всему, мирно посапывает на плече у своей звездной мамы. В кадре видно лишь спинку девочки и то, что находится пониже.

Джиджи Хадид с дочкой
Джиджи Хадид с грудной дочкой. Фото: www.instagram.com/gigihadid/

«Она сияет как солнце», — подписала Хадид снимок с крошкой.

Стоит отметить, что отец девочки, бывший участник группы One Direction Зейн Малик, был невероятно счастлив появлению дочери на свет. Он пообещал, что никогда не разочарует ни Джиджи, ни свою наследницу.

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