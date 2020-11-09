Художница нарисовала диснеевских принцесс в образе мам с детьми

Должны же персонажи сказок становиться родителями в своем «долго и счастливо».

Российская художница Оксана Пащенко, как и многие современные иллюстраторы, увлекается перерисовкой диснеевских принцесс. Однако девушка нашла собственную нишу: она изображает героинь сказок в роли мам, у которых «долго и счастливо» закончилось появлением на свет малыша.

Рисуя детей, художница учитывает, как выглядели их папы-принцы, и дарит каждом ребенку особый стиль. Вот некоторые из ее работ: «Спящая красавица», «Золушка», «Покахонтас», «Мулан», «Жасмин и Русалочка».

В конце концов каждая сказка про двух влюбленных должна заканчиваться становлением родителями, но в детских мультфильмах такое обычно не показывают. Из недавних релизов можно вспомнить «Как приручить дракона» и «Монстры на каникулах», в которых показали, что у главных героев появились дети.