На пляже: дочь Юдашкина показала подросших внуков именитого кутюрье

Галина Юдашкина недавно разместила новые снимки на своей странице в Instagram. Родственница известного модельера поделилась фотографиями сыновей на одном из пляжей Китая.

Четырехлетний Анатолий и двухлетний Аркадий позировали в одинаковых пляжных костюмах, а в руках у них были водные пистолеты. Мальчики смотрели в объектив камеры, представ в темно-синих плавательных комбинезонах с яро-желтыми вставками на плечах.

«Семейный день на пляже», — подписала фото звездная мама улыбающихся мальчишек.

Поклонники творчества семьи Юдашкиных были удивлены сходством младшего сына Галины и его знаменитого деда.

«Младшенький мамина и дедушкина копия», «Классные парни», «Прелесть. Ваше богатство», «Маленький очень на деда похож», «Какие очаровательные мальчишки», «Какие чудесные мальчики! Копна у младшего — восторг», «Какие красивые! Старший — копия папы. А Аркаша наш любимчик, в маму», — восторгались в комментариях подписчики.

Напомним, что отцом детей и зятем Валентина Юдашкина является Петр Максаков, внук народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой. Сам Максим является бизнесменом и работает в модном доме кутюрье.