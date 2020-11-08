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На пляже: дочь Юдашкина показала подросших внуков именитого кутюрье

30-летняя Галина Юдашкина сфотографировал сыновей на отдыхе в Китае.

На пляже: дочь Юдашкина показала подросших внуков именитого кутюрье
Галина Юдашкина с отцом Валентином Юдашкиным. Фото: Instagram.com/gyudashkina

Галина Юдашкина недавно разместила новые снимки на своей странице в Instagram. Родственница известного модельера поделилась фотографиями сыновей на одном из пляжей Китая.

Четырехлетний Анатолий и двухлетний Аркадий позировали в одинаковых пляжных костюмах, а в руках  у них были водные пистолеты. Мальчики смотрели в объектив камеры, представ в темно-синих плавательных комбинезонах с яро-желтыми вставками на плечах.

«Семейный день на пляже», — подписала фото звездная мама улыбающихся мальчишек.

Поклонники творчества семьи Юдашкиных были удивлены сходством младшего сына Галины и его знаменитого деда.

«Младшенький мамина и дедушкина копия», «Классные парни», «Прелесть. Ваше богатство», «Маленький очень на деда похож», «Какие очаровательные мальчишки», «Какие чудесные мальчики! Копна у младшего — восторг»,  «Какие красивые! Старший — копия папы. А Аркаша наш любимчик, в маму», — восторгались в комментариях подписчики.

Напомним, что отцом детей и зятем Валентина Юдашкина является Петр Максаков, внук народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой. Сам Максим является бизнесменом и работает в модном доме кутюрье.

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Валентин ЮдашкинГалина Юдашкиназвезные детиреальные родителироскошный отдых