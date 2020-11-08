«Жизнь драйвовая»: Филипп Киркоров наслаждается отдыхом с детьми в Дубае

Личный микроблог Филиппа Киркорова буквально ожил в последнее время. Солнечные ванны, голубое море и прогулки по ночному Дубаю — все это можно было увидеть в публикациях Филиппа Киркорова. Недавно на странице исполнителя в Instagram появилась еще одна серия фотографий из Арабских Эмиратов. Знаменитый отец продемонстрировал счастливые лица детей на отдыхе и написал пост о завершении выходных.
Алла-Виктория и Мартин Киркоровы на снимках своего папы запечатлены с широкими улыбками и катающимися на водных лыжах. Сам артист улыбался еще шире. На одной из фотографий Филипп Бедросович с распростертыми руками предстал на белоснежной яхте.
«Тем, кто не видит, что жизнь драйвовая, просто нужно повыше подпрыгнуть!», — объяснил хейтерам Киркоров.
Поклонники певца только порадовались за артиста и его семью:
«Счастливые какие!», «Какие все красивые!», «Круто! Большие молодцы!», «Филипп, вы просто замечательный отец!», «Молодцы! Жизни надо радоваться, несмотря ни на что. А дети такие спортсмены!» — отметили подписчики в комментариях.
Сам Киркоров добавил:
«А мы как всегда получили сотни инъекций адреналина на отдыхе и готовы к новым вершинам».