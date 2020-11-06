Марина Ким родила долгожданного сына и узнала о положительном тесте на CoViD-19

У 37-летней телеведущей уже есть две дочки.

Известная телеведущая недавно сообщила в своем микроблоге о том, что родила мальчика. Эти роды стали для Марины Ким третьими. Однако знаменитость не ожидала, что столкнется с такими испытаниями. По словам теледивы, ее ожидали сложности, о которых многие мамочки даже и не догадываются. Но все эти события появление малыша на свет нисколько не омрачили. Стоит отметить, что в момент родов девушке явно было не до шуток.

Как рассказывала Марина своим поклонникам, вначале у нее долго не было схваток, а по срокам она должна была уже родить. Когда врачи все-таки решили, что момент настал и будущей мамочке надо помочь, Ким пришли результаты анализов на коронавирус — и они оказались положительными.

«Раз вы так настроены, сдайте мазок на CoViD-19 — это формальность! И в субботу ночью приходит положительный результат, а рожать-то уже завтра», — рассказала Ким.

После нескольких смен больниц и родильных отделений, многочисленных тестов Марина все же потребовала:

«Дайте родить!»

К счастью, все прошло хорошо. Теперь Ким счастливая мамочка новорожденного сынишки, вес которого составил 4,4 килограмма. Телеведущая не видела кроху целых девять дней. Но сейчас они уже воссоединились. Эта история стала для знаменитости настоящим испытанием, поэтому Ким настоятельно рекомендовала подписчикам соблюдать все меры санитарной безопасности.