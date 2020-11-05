«Точь-в-точь»: Симона Юнусова видит в Алисе стремления ее именитого отца

Шестилетняя Алиса Юнусова в последнее время отдыхает на Мальдивах с папой и бабушкой. Недавно в личном аккаунте Симоны Яковлевны появился свежий видеоролик с участием ее «звездной внучки».

Малышка рассказывала, как хорошо владеет доской для серфинга. Напомним, с ранних лет Тимур Юнусов занимается с Алисой этим видом спорта. Даже будучи в Москве, где нет больших волн и океана, девочка посещает специальные тренировочные залы. Дочь музыканта от модели Алены Шишковой не боится падений. Однако, когда речь идет о настоящих океанских волнах, Алиса все же опасается некоторых трюков.

«Я почти на ней поехала. Мне было очень сложно разгребаться. Потому что она начала закрываться, и там труба стала идти. Я боялась, что она совсем закроется», — говорила про большую волну внучка бабушке.

Алиса сообщила родственникам, что волна была высотой с шестиметровое дерево, а глубиной — «как 16 пап».

Симона Юнусова посмеялась и написала в своем микроблоге о рассказе внучки:

«Ну, вообще-то не удивлена рассказом Алисы, их с папой надо отправить на передачу «Точь-в-точь»!».

Отметим, что с Тимати на Мальдивы прилетели также дети Оксаны Самойловой и Джигана.