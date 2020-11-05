Оскар Кучера показал, как выглядит его семейная идиллия

Старшие наследники актера с удовольствием разделяют родительские хлопоты по уходу за малышом.

Оскар Кучера показал, как выглядит семейная идиллия. Многодетный отец запечатлел трогательный момент общения старшего и младшего сыновей.

Летом 2019 года он стал отцом в пятый раз, супруга Юлия родила сына в США. Многодетный отец души не чает в детях и старается во всем помогать жене.

Дети тоже не остаются в стороне и разделяют родительские хлопоты по уходу за малышом. В мае, когда актер слег с коронавирусом, на наследников легло много забот.

К счастью, тяжелую болезнь удалось победить. Сейчас актер отлично себя чувствует, но до сих пор не признает никаких ограничений, вводимых из-за пандемии.

«Я, как переболевший человек, и переболевший достаточно тяжело, прекрасно понимаю, что есть возможности лечиться. И не так, как нас лечат всеми этими препаратами. Естественно, все это не стоит тех ограничений, которые нам ставят из-за болезни, просто назвав ее страшным словом», — заключил актер в беседе с ФАН.

Ранее с коронавирусом слег актер Иван Краско, но он предпочел отказаться от госпитализации и остался на домашнем лечении. Врачи диагностировали у него поражение легких на 45%, сообщает телеканал«360».