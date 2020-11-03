«Романтика на океане»: Оксана Самойлова поделилась отпускным семейным фото

Бизнесвумен Оксана Самойлова вместе с мужем — шоуменом Джиганом — показали сыну и дочерям Мальдивские острова. Об этом многодетная мамочка сообщила в своем микроблоге. Вся семья позировала в пляжных костюмах на берегу океана.
Сама Самойлова выбрала ярко-голубой раздельный купальник. У малышки Ариелы был черный наряд для плавания с обозначением одного из самых дорогих брендов. Лея и Майя надели сплошные купальники с яркими принтами. У средней дочери это был черно-белый анималистический принт. А у Майи — радуга на темно-синем фоне. Глава семейства и маленький Давид подражали Оксане и тоже остановились на голубом варианте одежды.
«Мы на месте. Как мы в этот раз далеко добирались: самолет, самолет, лодка. Но все ок, дети не подвели. Сегодня была первая ночь на воде», — рассказала Самойлова.
Также жена Джигана добавила, что не все ожидания совпали с реальностью. Так, например, создательница собственного косметического бренда не представляла, что будет страдать бессонницей из-за сильных ветров.
«Как это было на самом деле: ночь, я подрываюсь от жуткого грохота. Шум такой, как будто на веранде бомбы взрываются, двери хлопают от ветра и сквозняка, дом трясется. И так всю ночь. Вот это романтика на океане», — пожаловалась Самойлова.
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Мы на месте )))🥳🙌как мы в этот раз далеко добирались ))самолёт ,самолёт ,лодка))✈️✈️🚤но всё ок,дети не подвели ))😂🤗сегодня была первая ночь на воде ))как я себе представляла такие ночи:открыты все двери,дует легкий приятный тёплый ветерок,слышен шум волн и ты спишь под это всё великолепие😂🌴как это было на самом деле:ночь ,я подрываюсь от жуткого грохота ,шум такой как будто на веранде бомбы взрываются , двери хлопают от ветра и сквозняка,дом трясётся 🤣и так всю ночь 😭😅вот это романтика на океане🤣🌊