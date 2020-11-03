«Романтика на океане»: Оксана Самойлова поделилась отпускным семейным фото

Бизнесвумен Оксана Самойлова вместе с мужем — шоуменом Джиганом — показали сыну и дочерям Мальдивские острова. Об этом многодетная мамочка сообщила в своем микроблоге. Вся семья позировала в пляжных костюмах на берегу океана.

Сама Самойлова выбрала ярко-голубой раздельный купальник. У малышки Ариелы был черный наряд для плавания с обозначением одного из самых дорогих брендов. Лея и Майя надели сплошные купальники с яркими принтами. У средней дочери это был черно-белый анималистический принт. А у Майи — радуга на темно-синем фоне. Глава семейства и маленький Давид подражали Оксане и тоже остановились на голубом варианте одежды.

«Мы на месте. Как мы в этот раз далеко добирались: самолет, самолет, лодка. Но все ок, дети не подвели. Сегодня была первая ночь на воде», — рассказала Самойлова.

Также жена Джигана добавила, что не все ожидания совпали с реальностью. Так, например, создательница собственного косметического бренда не представляла, что будет страдать бессонницей из-за сильных ветров.