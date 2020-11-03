«Обожаем»: Филипп Киркоров показал один день из отпуска в Дубае

53-летний певец уехал с сыном и дочерью в Арабские Эмираты.

Мартин и Алла-Виктория вместе с знаменитым отцом Филиппом Киркоровым уже несколько дней отдыхают в солнечной столице ОАЭ. В одном из последних постов личного микроблога артиста появилось видео водных процедур восьмилетних двойняшек вместе с королем российской эстрады.

Филипп Бедросович вместе с детьми стремительно бежал к морю, а затем вся семья Киркоровых ныряла под их любимую песню «Мэри верит в чудеса».

«Я из пушки в небо уйду. Диги-диги-ду, диги-диги-ду!.. Наш девиз на сегодня! Обожаем песню «Мэри верит в чудеса» из фильма «Цирк» в исполнении Любови Орловой», — написал Киркоров под видео.

Еще до прилета в Дубай Киркоров показал поклонникам модные брендовые костюмы детей. Но на последних кадрах из путешествия, судя по эмоциям детей и их папы, хвастались они только умением наслаждаться жизнью. Мартин и Алла-Виктория играли в воде вместе с родителем и демонстрировали навыки подводного плавания.