«Организация пространства творит чудеса!»: муж Нюши похвастался самостоятельностью сына

О супруге певицы Нюши известно, что он — чиновник в сфере молодежи и спорта. Но на странице в Instagram у 40-летнего Игоря Сивова написано, что он — предприниматель, многодетный отец и автор методики «Осознанный родитель». Действительно, кроме дочери от популярной артистки, у мужчины есть еще двое сыновей от первого брака, воспитанием которых он занимается с полной ответственностью. И, конечно же, если человек разрабатывает методики по правильному родительству, то должен показать, чего сам добился в этом деле.

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Сивов выложил пост в Instagram о своем старшем сыне Матвее. 14-летний парень недавно поступил в американскую школу и теперь учится за границей. Подростку приходится привыкать к самостоятельности, в чем он преуспел также, как и в изучении английского языка. Спустя две недели жизни в Америке, отец навестил мальчика и был удивлен, как изменился быт его сына.

«Постель заправлена с армейским педантизмом, аккуратные стопки книг на рабочем столе, где нет ничего лишнего! Что это, как не понимание того, что организация пространства творит чудеса! Учебный процесс не нарушает окружающий хаос. Ничто не отвлекает, а напротив концентрирует внимание и мысли на стоящую задачу», — рассказал Сивов своим подписчикам.

С позиции своего опыта успешный политик и предприниматель отметил, что упорядоченный быт помогает воспринимать информацию без помех. Отец гордится самодисциплиной, которой достиг его наследник, а также взвешенным подходом, который парень проявляет в вопросах самостоятельной жизни.

На фоне этого примера мужчина спросил у своих подписчиков, в каком возрасте они начали жить отдельно от родителей.