«Мы делаем сотни банок меда в год»: Бейонсе завела дома два улья ради дочерей

Американская певица Бейонсе появилась на декабрьской обложке журнала British Vogue и в интервью изданию раскрыла интересный факт. Оказывается, дома у 39-летней звезды имеются два больших улья. Да-да, именно тех, в которых живут пчелы.

«Я уже давно держу их у себя дома. У меня около 80 тысяч пчел, и мы делаем сотни банок меда в год», — рассказала поп-артистка.

Можно было бы подумать, что Бейонсе завела себе небольшой домашний бизнес, но на это необычное хобби звезда решилась ради детей.

«Я завела ульи, потому что у моих дочерей Блю и Руми ужасная аллергия, а мед обладает бесчисленными целебными свойствами», — пояснила певица.

Узнав об этом неожиданном факте, журналист пошутит, что Бейонсе настоящая Queen B («Королева Би»), как ее называют фанаты. Каламбур становится понятен, если «би» прочитать как «пчела».

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Напомним, певица замужем за популярным рэпером Jay-Z, с которым не раз выступала вместе. У пары трое детей. Старшую дочь Блю звездная мама уже ввела в мир шоу-бизнеса.