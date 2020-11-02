«Дети – это другое измерение»: Андрей Соколов рассказал о своей единственной дочери

Софье в этом году исполнилось десять лет.

Актер Андрей Соколов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей единственной дочери Софье. Девочке в этом году исполнилось десять лет.

«Дети — это другое измерение. Жизнь сразу меняется. По-другому начинаешь думать. Появляются другие ценности. Меняется все. Я тоже стараюсь не афишировать Софью Андреевну и ее жизнь. Хочу, чтобы она шла своим путем. Есть уже у нее опыты в творчестве. Она снималась в клипе. Мы были вместе с ней в одном кадре».

Андрей Соколов

Как рассказал Андрей Соколов, его дочь снималась вместе с ним в социальной рекламе конкурса «Живая классика». Это случилось в 2019 году. «Переиграть ее в кадре просто невозможно. Это я вам говорю, как профессионал говорю», — заметил актер.

Напомним, что дочь у Андрея Соколова родилась от третьей жены, Ольги Поповой. Вместе с женщиной он был с 2010 по 2015 год. Сейчас бывшая супруга звезды вместе с дочкой живет в Санкт-Петербурге. Она не препятствует встречам отца и наследницы.