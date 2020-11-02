«Ни секунды покоя»: Брухунова показала, как купает сына Петросяна

Малыш Ваган растет не по дням, а по часам.

У 75-летнего Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой подрастает сын Ваган. О наличии ребенка в семье сатирика многие даже не подозревали до самой осени: мужу с женой удавалось сохранять в тайне случившееся пополнение. Более того, беременной Брухунову никто не видел, и даже заговорили о суррогатном материнстве.

Сейчас мама и папа наслаждаются родительством. Петросян не показывает ребенка в своем микроблоге, а вот его жена изредка засветит кроху на радость фанатам. Накануне она показала, как малыш развлекается на диване.

«Ни секунды покоя», — подписала мама видео.

При этом личика Вагана мама не показывает, хотя многие уже убедились, что сынок очень похож на Брухунову.

Позже Татьяна поделилась трогательным снимком процесса купания. Маленькие ножки наследника Петросяна мама запечатлела в ванне с пеной.

Сколько именно месяцев крохе, Петросян и Брухунова не называют. Кто-то из фолловеров подсчитал, что Вагану примерно полгода. Кроме того, малыш уже крещеный.