«Чулки в сетку»: Лариса Гузеева высказалась о методах воспитания детей

Лариса Гузеева стала женой бизнесмена Игоря Бухарова в 1999 году. Позже у них родилась дочь Ольга, которая нередко поражает родных своими необычными выходками. Тем не менее, телеведущая души в ней не чает. В канун Хэллоуина Гузеева поделилась с фанатами в Instagram снимком 20-летний Ольги, которая позировала в соответствующем празднику костюме и рассказала, как нужно воспитывать детей.

«Когда детям бесконечное нельзя, вынос мозга, нравоучения и идиотские, бессмысленные рамки, они в свои 50 лет, освободившись от родителей и мужей, начинают носить мини, чулки в сетку и мешают молодым отмечать дурацкие праздники», — написала Гузеева.

Недавно стало известно, что 61-летняя телеведущая вновь вернется в кино. На съемочной площадке она не появлялась почти 7 лет. А пригласила ее туда вновь Валерия Гай-Германика, которая взялась за работу над фильмом «Жанна». Гузеева сыграет главную роль.