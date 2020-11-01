«Чудо-человек»: Тимур Родригез показал младшего сына в его день рождения

Телеведущий Тимур Родригез женился на Анне Девочкиной 13 лет назад. Примечательно, что к предложению руки и сердца он подошел креативно – оно прозвучало на вершине вулкана Этна. Пара воспитывает двух сыновей – Мигеля и Даниэля. Младшему наследнику шоумена накануне исполнилось 8 лет. В день его рождения Тимур опубликовал фото именинника в своем Instagram и написал трогательные поздравления.

«Наш маленький чудо-человек! Наш гигантский солнечный луч! С Днём Рождения! Без тебя этот мир не был бы так восхитителен и прекрасен! Мы бесконечно любим тебя», — подписал снимок Родригез.

Фанаты подключились к поздравлениям и писали мальчику самые теплые пожелания.