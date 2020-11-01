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«Чудо-человек»: Тимур Родригез показал младшего сына в его день рождения

Шоумен воспитывает двух сыновей, которых ему подарила Анна Девочкина.

«Чудо-человек»: Тимур Родригез показал младшего сына в его день рождения
Тимур Родригез. Фото: instagram.com/trodriguezzz

Телеведущий Тимур Родригез женился на Анне Девочкиной 13 лет назад. Примечательно, что к предложению руки и сердца он подошел креативно – оно прозвучало на вершине вулкана Этна. Пара воспитывает двух сыновей – Мигеля и Даниэля. Младшему наследнику шоумена накануне исполнилось 8 лет. В день его рождения Тимур опубликовал фото именинника в своем Instagram и написал трогательные поздравления.

Младший сын Тимура Родригеза - Даниэль
Младший сын Тимура Родригеза — Даниэль. Фото: instagram.com/trodriguezzz

«Наш маленький чудо-человек! Наш гигантский солнечный луч! С Днём Рождения! Без тебя этот мир не был бы так восхитителен и прекрасен! Мы бесконечно любим тебя», — подписал снимок Родригез.

Фанаты подключились к поздравлениям и писали мальчику самые теплые пожелания.

«Счастья и здоровья парню! Пусть будет счастлив!», — писали пользователи Сети.

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