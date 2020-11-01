«Я готовлю, она ест»: сын Инны Маликовой поделился деталями жизни молодого отца

Не так давно в Stories племянника композитора Дмитрия Маликова появились кадры из ресторана шоумена Моргенштерна. Дмитрий Маликов-младший ведет свое кулинарное шоу и интересуется кухней. Поэтому и посетил открытие заведения известного рэп-исполнителя и блогера. Однако интерес к кулинарному мастерству в семье наследника руководителя «Новых самоцветов» питает не только Дмитрий, но и его годовалая дочь Мирослава.

В эфире ток-шоу «Сегодня вечером» Дмитрий Маликов впервые рассказал широкой аудитории о том, как воспитывает малышку.

«Мы ее недавно крестили. Сейчас все, что я готовлю, она ест. То есть тарелочку плова, рисовую лапшу на воке, пельмешки, которые мы лепим. Кстати, тоже в этом участвует. Мира ест за общим столом, как и вся семья», — признался двоюродный брат Стефании Маликовой.

Напомним, Дмитрий учился в кулинарной школе за границей и долгое время встречался с Анастасией Толстой. После рождения дочери молодой человек перевелся в другой университет в Женеве на факультет менеджмента и управления.

Также Маликов с женой поздравили друга семьи — сына певицы Валерии — с началом новой семейной жизни. Напомним, в августе этого года бизнесмен Арсений Шульгин женился на своей девушке Лиане Волковой.