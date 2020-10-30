«У нас Хеллоуин»: Самойлова с детьми выбрала наряды на «страшный» праздник

32-летняя жена рэпера Джигана рассказала, в чем ее дочери пошли в школу в особенный день.

Модель Оксана Самойлова после того, как украсила дом к 31 октября, решилась и на костюмы по случаю самого «страшного» праздника в году. Бизнесвумен накрасила дочерей, а девочки подобрали соответствующую одежду. Об этом модель сообщила на личной странице в соцсети.

Самойлова разместила видеоролик, где дочери по очереди показывали себя до и после преображения. Так, старшая из сестер — Ариела — облачилась в одного из самых жутких персонажей произведений Стивена Кинга. Девятилетняя девочка нарисовала улыбку клоуна Пеннивайза и надела ярко-красный парик. Средняя, Лея, решила продемонстрировать более спокойный образ. Она нарядилась подружкой Джокера — Харли Квинн. Шестилетняя малышка позировала с бейсбольной битой, пока младшая дочь Джигана готовилась выйти в костюме динозавра. В три года Майя еще не успела познакомиться со всеми отрицательными персонажами сказок и фильмов. Поэтому для нее подходящим вариантом стал огнедышащий дракон.

«Сегодня у нас в школе Хеллоуин! Ну, и мы все решили принарядиться. Сразу говорю, каждый сам себе костюм выбирал, и Ариела тоже. Не знаю даже, как сказать, но это ее любимый персонаж. Как вам наши Хэллоуинские образы в 8 утра? У кого самый классный?» — написала многодетная мамочка в своем микроблоге.

Отметим, что сама Самойлова оделась в стиле героя древнегреческих мифов — Медузы-Горгоны. А малыша Давида Оксана нарядила в маленького Графа Дракулу.