«Считаю дни, когда вернусь обратно»: дочь Литвиновой скучает по Европе

В журнале «ОК!» появилось интервью дочери Ренаты Литвиновой — 19-летней Ульяны, в котором вопросы девушке задает ее мать. А у звезды есть, что спросить у своей наследницы. Например, 53-летняя актриса поинтересовалась, не жалеет ли дочь, что в 11 лет она была «выброшена в Европу» и толком не познала русской жизни. Но Ульяна не стала подогревать страхи матери. Она, наоборот, ответила, что быстро адаптировалась к французской школе и почти не плакала из-за смены обстановки.

Необычная юность девушки принесла ей знания нескольких иностранных языков и множество заграничных друзей. На сегодняшний день дочь российской звезды учится в Бельгии. Свое будущее она собирается связать с миром моды.

Но пока что этим планам мешает пандемия. Период карантина Ульяна приехала пережидать к матери в Россию. На родине ей нравится, но при этом она скучает по своей заграничной квартире, учебе и приятелям, сообщают «Актуальные новости».

«Считаю дни, когда вернусь обратно», — подметила девушка.

Напомним, что Ульяна родилась в браке Ренаты Литвиновой и бизнесмена Леонида Добровского. В 2007 году супруги развелись, и девочка осталась с матерью, которая позже отправила ее учиться в Европу. Наследница певицы жила в Париже и Лондоне, успела сняться в нескольких фильмах.