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Вместе с любимым: Рита Дакота провела день с Федором Белогаем

30-летняя поп-исполнительница позанималась спортом с бойфрендом и выбрала детский сад для дочери.

Вместе с любимым: Рита Дакота провела день с Федором Белогаем
Рита Дакота и Федор Белогай. Фото: Instagram.com/ritadakota

Певица и экс-участница музыкального проекта «Фабрика звезд» Рита Дакота показала один день из семейной жизни с клипмейкером Федором Белогаем. Артистка сходила на растяжку и присмотрела пару организаций дошкольного образования. Об этом Дакота сообщила в Stories личного микроблога.

Исполнительница посетила одну из популярных стрейчинг-студий Москвы. Примечательно, что Рите помогал сесть на шпагат ее избранник. По словам самой Дакоты, ее возлюбленный, в отличии от нее, без особых мучений занимался растяжкой.

Федор Белогай
Федор Белогай только улыбался во время растяжки. Фото: Instagram.com/ritadakota

Также пара решила выбрать для трехлетней дочери Риты от музыканта Влада Соколовского детский сад.

Певица рассказала, что для них подходит языковой сад недалеко от дома.

Рита Дакота и Федор Белогай
Рита Дакота и Федор Белогай озвучили критерии идеального детского сада. Фото: Instagram.com/ritadakota

После нескольких попыток и общения с администрацией частных детских садов с языковым уклоном, Белогай и Дакота остановились сразу на двух вариантах.

Рита Дакота и Федор Белогай
Рита Дакота и Федор Белогай просмотрели детские сады. Фото: Instagram.com/ritadakota

Однако идеального варианта пара так и не нашла. Оказалось, что понравившиеся им варианты находятся далеко не в шаговой доступности от дома.

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