Вместе с любимым: Рита Дакота провела день с Федором Белогаем

30-летняя поп-исполнительница позанималась спортом с бойфрендом и выбрала детский сад для дочери.

Певица и экс-участница музыкального проекта «Фабрика звезд» Рита Дакота показала один день из семейной жизни с клипмейкером Федором Белогаем. Артистка сходила на растяжку и присмотрела пару организаций дошкольного образования. Об этом Дакота сообщила в Stories личного микроблога.

Исполнительница посетила одну из популярных стрейчинг-студий Москвы. Примечательно, что Рите помогал сесть на шпагат ее избранник. По словам самой Дакоты, ее возлюбленный, в отличии от нее, без особых мучений занимался растяжкой.

Также пара решила выбрать для трехлетней дочери Риты от музыканта Влада Соколовского детский сад.

Певица рассказала, что для них подходит языковой сад недалеко от дома.

После нескольких попыток и общения с администрацией частных детских садов с языковым уклоном, Белогай и Дакота остановились сразу на двух вариантах.

Однако идеального варианта пара так и не нашла. Оказалось, что понравившиеся им варианты находятся далеко не в шаговой доступности от дома.