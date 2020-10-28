«Неделя тыкв»: Оксана Самойлова готовится с детьми к Хеллоуину

Бизнесвумен Оксана Самойлова без устали публикует то, чем занимаются ее дочери. В преддверии Дня всех святых жена рэпера Джигана активно преображает дом по всем законам Хеллоуина. Вместе с Ариелой, Леей и Майей светская львица разукрашивала тыкву и развешивала «паутину» из белой ткани. Об этом звездная мама четверых детей сообщила в Stories своего аккаунта.

«Неделя тыкв», — подписала снимок поделки дочерей Оксана.

Пока мужская половина дома Самойловой находилась не рядом и не попала в объектив камеры многодетной мамочки, девичья команда уже начала праздновать.

Оксана следит за графиком своих малышек, поэтому, несмотря на капризы девочек, выводит их гулять по расписанию. Однако в этот раз прогулка сестер закончилась не совсем привычными вещами. Это девочки поняли, когда за ними стал «гнаться» тираннозавр Рекс.

Оксана решила разыграть своих дочек и переоделась в костюм динозавра. Издавая рычащие звуки, она побежала за девочками.