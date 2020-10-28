«Чувствуем мы себя лет на 35»: Валерия и Пригожин хотят, чтобы внуки их звали Лерой и Йосей

Звездная пара не может смириться со статусами бабушки и дедушки.

Звездная пара — Валерия и Иосиф Пригожин — готовятся стать бабушкой и дедушкой. Сын певицы Арсений Шульгин и его молодая жена Лиана ждут ребенка. Однако знаменитости не хотят, чтобы будущие внуки называли их «баба» и «деда». Им вполне подойдут обращения Лера и Йося.

«Чувствуем мы себя молодыми, лет на 35», — признался Пригожин изданию StarHit.

В свежем интервью звездная пара призналась, что не вмешивается в дела молодой семьи Арсения. С именем ребенка и методами воспитания молодые родители будут определяться сами, а бабушка с дедушкой только на подхвате. Валерия отметила, что будет рада понянчиться с внуком, если дети его ей привезут.

Пригожин объяснил, почему у Арсения так много самостоятельности. По словам продюсера, парень ушел из-под родительского крыла еще в 16 лет ради своей девушки. Юноша хотел жить отдельно и сам зарабатывать. В итоге он добился своего, а после принял осознанное решение создать семью.

«Если бы парень жил за наш счет, тогда мы, может быть, возмутились бы, мол, старичок, ты не прав. Но все иначе», — рассказал Иосиф.

Доказав, что он чего-то стоит сам по себе, а не как сын богатых родителей, Арсений заслужил кредит доверия и звездных супругов, и семьи своей невесты. В 21 год у парня уже свой бизнес. В августе он сыграл свадьбу со своей избранницей.