Детские запросы: сын Майкл удивил Регину Тодоренко своими желаниями

В свои неполные два года мальчик знает уже достаточно непростые слова.

Звездная мама Регина Тодоренко показала, как ее сын Миша, он же Майкл, тоже привыкает к роскошной жизни. 27 октября девушка ехала в машине на съемки «Ледникового периода» и общалась со своим 1,5-годовалым наследником, сидящим в детском кресле. Малыш удивил мать своими желаниями, достойными рубрики «Устами младенца». Регина настолько впечатлилась, что даже записала про это «сториз».

На видео девушка спросила сыночка, чего он хочет. Майкл ответил: «Крокодила и массаж». После этого с мамой случился приступ умиления, и она принялась разминать мальчика.

Скорее всего, ребенку просто надоело ехать в одной позе, и он захотел хоть какой-то активности. Но разве это не забавно, когда маленький сын звезды, путешествуя в дорогом автомобиле, требует массаж? Тут же вспоминается поговорка про яблочко и яблоньку.

Напомним, Майкл заговорил в мае текущего года. Счастливая Тодоренко тут же поделилась этим событием с поклонниками. Теперь, как и любая заботливая мать, она развивает в своем сыне вербальные навыки. И тут стоит отметить, что слова крокодил и массаж далеко не самые простые для произношения ребенком.