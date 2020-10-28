«Презентация новой краски»: Стриженова показала подросшего внука

Два года назад Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой. Внука Петю ей подарила старшая дочь Анастасия, которая вместе с семьей живет в США. Телеведущая решила поделиться с фанатами в своем Instagram забавным видеороликом, на котором мальчик измазывает себя красками.

«Презентация новой краски для волос от Пети Петровича!» — пошутила Стриженова.

Фанаты оценили «преображение» Пети.

«Какой прекрасный малыш! Чувствуется рука художника! Творческий процесс», — писали пользователи Сети.

На днях 52-летняя Стриженова с мужем отметили 33-летие совместной жизни. Они воспитали двух дочерей — Анастасию и Александру. Младшая в детстве занималась художественной гимнастикой у Ирины Винер. Напомним, что сама телеведущая ни раз снималась в фильмах своего мужа. Среди них — «От 180 и выше», «Дедушка моей мечты» и другие.