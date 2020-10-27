«Неправильно сохранять брак ради сына»: Старшенбаум рассказала о своем разводе

Актриса не понимает общепринятого убеждения, что ребенок счастлив только, когда его родители живут вместе.

В 2017 году актриса Анна Старшенбаум развелась с Алексеем Бардуковым, с которым прожила в браке восемь лет. Этот разрыв не сопровождался громким скандалом или пиаром. Бывшие супруги даже сумели сохранить теплые отношения ради воспитания общего сына Вани, который родился в 2011 году.

В свежем интервью Анна прокомментировала, что развод был для нее и Алексея осознанным решением. Пара много лет не решалась расстаться, чтобы у ребенка была полная семья, но однажды супруги пришли к осознанию того, что это неверный подход.

«В какой-то момент поняли, что неправильно сохранять брак ради сына, когда мы сами несчастливы. Я не очень понимаю общепринятого мнения о том, что ребенок счастлив только тогда, когда родители (вместе). Мне кажется он счастлив, когда оба родителя самодостаточные, реализованные, осознанные, уважают друг друга и его, делают все во благо не только себя, но и ближнего. Залог счастливого детства — когда мама и папа тебя любят и уважают», — цитирует актрису издание «СтарХит».

С позицией актрисы согласен и известный психотерапевт Юрий Вагин. В своем блоге он не раз высказывался о том, что токсичные брачные отношения не стоит сохранять ради детей, ведь несчастные в своей личной жизни родители не смогут передать модель счастливых отношений своему ребенку.