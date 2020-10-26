«Сегодня домой»: Подольская в персиковой сорочке с кружевом запечатлелась с новорожденным сыном

Всего несколько дней назад Наталья Подольская подарила своему мужу Владимиру Преснякову второго сына — Ваню. И вот звезда уже сообщила, что готова к выписке вместе с новорожденным.

«Гордо звучит: «Я — мама двух сыновей». Нас таких миллионы. Сегодня мы едем домой», — сообщила шатенка в личном блоге.

Наталья также поделилась счастливым селфи с малышом, запечатлевшись с ребенком прямо в кровати. Девушка не стала переодеваться для фотокадра и предстала перед поклонниками в сорочке персикового цвета в его светлом оттенке. Наряд певицы был украшен белым кружевом и имел свободный крой, комфортный для кормящей мамы.

«Какие хорошенькие, счастья вам!», «Красивая даже после родов», «Хорошенькая и мама, и ребеночек-лапа», — отреагировали на пост фолловеры.

Отметим, что Подольская лежала в роддоме в двухкомнатных апартаментах, сопоставимых по уровню комфорта с благоустроенной квартирой.