«Требует к себе внимания»: Анна Хилькевич беспокоится за дочь

34-летняя актриса Анна Хилькевич показала, как кормит подросшую дочь Арианну. Исполнительница главной роли в сериале «Универ. Новая общага» поделилась в своем блоге историей о воспитании старшей дочери.

Артистка рассказала, что хочет сводить малышку к психологу, так как видит повышенную тревожность у дочери. По словам Анны, в детском саду кроха ведет себя ответственно и дисциплинированно. Однако дома девочка капризничает и хочет казаться младше, чем есть на самом деле. Хилькевич подозревает, что такое поведение вызвано ревностью Арианны к родителям из-за младшей сестренки Маши.

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«Арианна требует к себе внимания ото всех и везде, но имея второго ребенка это становится невыполнимо. Что влечет за собой истерики, плач и провокационное поведение Арианны», — заявила артистка.

Также Хилькевич добавила, что осознает свою вину в этой ситуации. Актриса считает, что слишком разбаловала дочь.