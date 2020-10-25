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«Требует к себе внимания»: Анна Хилькевич беспокоится за дочь

Пятилетняя Арианна заставила знаменитую маму понервничать.

«Требует к себе внимания»: Анна Хилькевич беспокоится за дочь
Анна Хилькевич на прогулке в повязке от Gucci. Фото: Instagram.com/annakhilkevich

34-летняя актриса Анна Хилькевич показала, как кормит подросшую дочь Арианну. Исполнительница главной роли в сериале «Универ. Новая общага» поделилась в своем блоге историей о воспитании старшей дочери.

Артистка рассказала, что хочет сводить малышку к психологу, так как видит повышенную тревожность у дочери. По словам Анны, в детском саду кроха ведет себя ответственно и дисциплинированно. Однако дома девочка капризничает и хочет казаться младше, чем есть на самом деле. Хилькевич подозревает, что такое поведение вызвано ревностью Арианны к родителям из-за младшей сестренки Маши.

«Арианна требует к себе внимания ото всех и везде, но имея второго ребенка это становится невыполнимо. Что влечет за собой истерики, плач и провокационное поведение Арианны», — заявила артистка.

Также Хилькевич добавила, что осознает свою вину в этой ситуации. Актриса считает, что слишком разбаловала дочь.

«Думаю поэтому она очень любит когда мама ее кормит с ложечки, а любимая игра — «А давай поиграем в игру, как будто я маленькая и не умею разговаривать»», — рассказала мама девочки.

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Анна Хилькевичвоспитание детеймать и дочьреальные родители