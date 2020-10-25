«Второго надо»: Ида Галич планирует родить еще одного ребенка

Видеоблогер и телеведущая Ида Галич не так давно сообщила что, наконец-то сможет увидеть своего сына Леона после долгой разлуки. У Галич и ее мужа Алана Басиева обнаружили коронавирус. Поэтому им пришлось оставить 9-месячного малыша на попечение родителей Иды.

Во время болезни знаменитость активно общалась с подписчиками. Она отвечала на их вопросы в виде импровизированной викторины, откровенно говоря на личные темы. Галич продолжила делиться подробностями частной жизни в Stories всего профиля. Одной из последних тем в этих обсуждениях стала будущая беременность Иды.

Один из подписчиков спросил блогера, планирует ли она еще одного малыша. На что Галич ответила:

«Да! Да! Да! Только не сейчас. Я безумно устала. Второго надо сделать так, чтобы сращу потом уехать к морю или к горам!», — призналась телеведущая.

Также Галич отметила, что ей очень нравился период беременности. Подруга Насти Ивлеевой уверена, что это очень украшает женщину.

«Гулять, глубоко дышать и просто наслаждаться моментом. Дай Бог», — пожелала Ида Галич.

Напомним, что о первой беременности знаменитая телеведущая сообщила 11 мая 2018 года.